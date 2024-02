Brand in Aspenstedt

In Aspenstedt im Harz fing ein Unterstand Feuer. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.

Aspenstedt/DUR. - In den späten Mittwoch-Abendstunden ereignete sich ein Brand eines massiven Unterstands in der Straße "Hinter dem kleinen Dorfe" in Aspenstedt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand nahmen Zeugen das Feuer gegen 22.20 Uhr wahr und wählten den Notruf.

Bei dem Brand in Aspenstedt entstand laut Polizei ein Schaden von rund 30.000 Euro. Foto: Polizei Harz

Polizei sucht nach Zeugen nach Brand im Harz

Ein 41-jähriger Zeuge konnte die Tiere in der Nähe des Unterstandes gerade noch retten. Diese blieben unverletzt. Da der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bei dem 41-Jährigen bestand, brachten Rettungskräfte den Mann in ein Krankenhaus.

Kameraden der umliegenden Feuerwehren löschten den Brand. Das Feuer zerstörte den Unterstand nahezu vollständig. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 30.000 Euro, so die Polizei.

Die Ermittlungen ergaben, dass eine Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden kann.

Hinweise zum Brand erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293.