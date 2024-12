In Biere im Salzlandkreis ist ein Feuer in einer Garage ausgebrochen. Zwei Personen kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Garage in Flammen: Zwei Personen durch Feuer in Biere verletzt - Brandstiftung?

In Biere hat es in einer Garage gebrannt.

Biere. - Am späten Sonntagabend ist ein Feuer in einer Garage an einem Einfamilienhaus in Biere im Salzlandkreis ausgebrochen.

Die Flammen seien durch die Feuerwehr schnell gelöscht worden. Laut Polizei war das an der Garage unter einem Vordach gelagerte Holz in Brand geraten. Dabei seien das Vordach und das Holz zerstört worden. Der Schaden werde auf einen Betrag in Höhe von rund 1.000 Euro geschätzt.

Zwei Bewohner des angrenzenden Wohnhauses seien mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum Schönebeck eingeliefert worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, heißt es.