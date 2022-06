Brand auf der A14: Lkw brennt bei Schönebeck aus

Erneuet kam es auf der Autobahn 14 zu einem Einsatz für Polizei und Feuerwehr. Dort brannte am Freitagfrüh am Parkpklatz Dreihöhenberg ein Laster.

Einsatz für die Feuerwehr an der A14 bei Schönebeck: Ein Laster stand in Flammen.

Eickendorf (ok) - Zu einem Brand kam es am Freitagvormittag auf der A14. Die Zugmaschine eines Lasters fing in Fahrtrichtung Halle in der Nähe des Parkplatzes Dreihöhenberg Feuer.