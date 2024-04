Stendal/DUR. - In Stendal ist es laut eines Zeugen zu einem Feuer in einer Wohnung gekommen. Dieser meldete der Polizei am Donnerstag, dass in der Stadtseeallee mehrere Kinder auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses stehen und aufgrund eines Feuers nach Hilfe rufen würden.

Die Freiwillige Feuerwehr sei zum Einsatz gekommen und überprüfte gemeinsam mit den Polizeibeamten die betroffene Wohnung.

Dabei konnte Entwarnung gegeben werden, da es sich lediglich um angebranntes Essen handelte, wodurch kein Feuer entstand, heißt es.