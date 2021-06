Blutiger Streit in Burg - 18-Jähriger verliert mehrere Zähne

Burg - In der Nacht zum Sonntag ist es in Burg (Jerichower Land) zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen. Hauptbeteiligte waren zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren, wie die Polizei mitteilte. Der 21-jährige soll durch mehrere bislang nicht bekannte Personen getreten worden sein. Daraufhin schlug dieser laut Polizeiangaben dem 18-Jährigen dermaßen ins Gesicht, dass dieser etliche Zähne verlor. Der 18-jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Unter anderem wird gegen den 21-jährigen nun wegen Körperverletzung ermittelt. (mz)