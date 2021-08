Betrunkener Polizist schlägt auf Kollegen ein

Pöhl/MZ - In der sächsischen Gemeinde Pöhl bei Plauen hat ein offenbar betrunkener Polizist mehrere Menschen geschlagen und einen 50 Jahre alten Mann verletzt. Laut Mitteilung hatte der 48-Jährige, der nicht im Dienst war, betrunken und unerwünscht eine Feier seiner Exfreundin besucht. Als diese ihn rauswarf, weigerte sich der Mann zu gehen. Es kam zu Handgreiflichkeiten, bei denen ein 50-Jähriger am Kopf verletzt wurde. Anschließend floh der Täter per Auto.

Die alarmierte Polizei konnte ihren Kollegen wenig später nach kurzer Flucht noch in der Nähe des Tatorts stellen. Dabei habe er ebenfalls Widerstand geleistet und seine Kollegen beleidigt und geschlagen. Er wurde letztlich zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, wurde danach jedoch entlassen.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss, Körperverletzung und tätlichen Angriffs strafrechtlich ermittelt. Die Polizei leitete zudem ein Disziplinarverfahren ein.