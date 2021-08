Betrunkener fährt gegen parkende Autos und wird schwer verletzt

Neudietendorf/dpa - Ein betrunkener 32-Jähriger ist mit seinem Auto gegen zwei parkende Autos gefahren und dabei schwer verletzt worden. Bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen in Neudietendorf (Landkreis Gotha) sei ein Sachschaden von rund 45.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Der 32-Jährige überschlug sich mit seinem Auto nach der Kollision. Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von 1,82 Promille bei ihm fest und ordnete eine Blutentnahme an. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Er kam in ein Krankenhaus.