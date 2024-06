Ein erst 18 Jahre alter Mann ist nach einem Autounfall in der Bahnhofstraße in Ochtmersleben schwerstverletzt ins Krankenhaus gekommen.

18-Jähriger bei Unfall in Ochtmersleben im Auto eingeklemmt - Schwerstverletzt

Ochtmersleben/DUR. - Zu einem Unfall mit einem Schwerstverletzten ist es am frühen Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße in Ochtmersleben gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war zunächst ein 18 Jahre alter Autofahrer auf der Bahnhofstraße in Richtung Ochtmersleben unterwegs, als er von der Straße abkam und auf einen Baum prallte. Bei dem Unfall wurde der Heranwachsende im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden, heißt es.

Der junge Mann sei schwerstverletzt ins Krankenhaus gekommen.