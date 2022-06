Badeunfall in Gera: Zehnjähriger in Strandbad ertrunken

In einem Badesee in Gera im Ortsteil Aga ist ein zehnjähriger Junge ertrunken.

Gera/dpa - In einem Badesee in Gera im Ortsteil Aga ist ein zehnjähriger Junge ertrunken. Das Kind sei am Dienstagabend leblos im Wasser eines Strandbades geborgen worden, teilte die Polizei mit. Die Polizeitaucher konnten demnach nur noch dessen Tod feststellen.

Zuvor war die Polizei am Nachmittag alarmiert worden. Ein Kind sei beim Baden im Strandbad plötzlich verschwunden. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin das Strandbad und die angrenzenden Spielplätze ab - zudem suchte die Feuerwehr mit einem Boot auf dem Wasser nach dem Jungen. Nach erfolgloser Suche kamen am Abend schließlich auch Polizeitaucher zum Einsatz, die den Jungen nach kurzer Zeit fanden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Umständen des Badeunfalls.