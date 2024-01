Rasant war ein erst 20 Jahre alter Mann in einem Audi Quattro in Burg und Parchen unterwegs. Die Polizei konnte ihn zunächst nicht einholen. Symbolbild:

B1/Parchen/DUR. - Bei einer filmreifen Verfolgungsjagd ist die Polizei am Sonntagabend auf der Bundesstraße B1 im Jerichower Land an ihre Grenzen gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach wollte eine Polizeistreife zunächst ein Auto kontrollieren, das mit zu hoher Geschwindigkeit in Burg Richtung Reesen unterwegs war. Doch sie konnten den Wagen offenbar nicht mehr einholen: Trotz 200 Stundenkilometern auf dem Tacho sollen die Beamten den Audi schnell verloren haben, so die Polizei. Erst ein weiterer Streifenwagen habe den 20 Jahre alten Fahrer in Parchen stellen können.

Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten.