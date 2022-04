Automatenknacker machen Beute in Jeseritz und Potzehne

Salzwedel/DUR/mad - Unbekannte haben am Wochenende im Altmarkkreis Salzwedel zwei Zigarettenautomaten geknackt. Die Täter brachen Geräte in den Ortschaften Jeseritz und Potzehne auf und verursachten Schaden in Höhe von rund 2500 Euro, so die Mitteilung der Polizei.

Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Laut Polizei könnte der Tatzeitraum in der Nacht von Freitag zu Samstag gewesen sein. Beide Tatorte liegen nur zwei Kilometer auseinander. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Gardelegen unter der Telefonnummer 03907- 7240 entgegen.