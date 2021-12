Ein 14-Jähriger hat sich in Erfurt das Auto seiner Großeltern für eine Spritztour ausgeliehen und verursachte direkt einen Unfall.

Erfurt/dpa - Eine Spritztour mit dem Wagen der Großeltern hat in Erfurt für einen 14-Jährigen mit einem Unfall und mehreren Anzeigen geendet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, nahm sich der Jugendliche am Montagvormittag heimlich den Schlüssel seiner Großeltern und fuhr los.

Nachdem er bereits beim Ausparken mit dem Auto die Grundstücksmauer beschädigt hatte, fuhr er weiter und holte noch einen 17 Jahre alten Freund ab, der das Auto auch mal fahren durfte.

Im Stadtteil Roter Berg wurden die zwei von der Polizei gestellt. Da sie keinen Führerschein hatten, wurden zwei Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Der 14-Jährige erhielt zudem Anzeigen wegen Unfallflucht und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs.