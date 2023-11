Die Autobahn A2 ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt. Der Grund ist ein schwerer Lkw-Unfall mit sechs Fahrzeugen und zwei Toten zwischen Theeßen und dem Rastplatz Ihlegrund nahe Burg bei Magdeburg. Die Fahrbahnen sind mindestens bis in die frühen Nachmittagsstunden gesperrt. Wir zeigen, was nun geplant ist.

A2/Theeßen/vs - Zu einem schweren Unfall ist es am frühen Mittwochmorgen auf der Autobahn A2 nahe Burg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll sich das Unglück kurz vor 2 Uhr zwischen der Anschlussstelle Theeßen und dem Parkplatz Ihlegrund, und damit neun Kilometer vor der dort eingerichteten Baustelle, ereignet haben. Dort sollen sechs Fahrzeuge beteiligt gewesen sein.

Lesen Sie auch: Sperrungen auf der A2 ab dem 1. November - Verkehr wird über Standspur geleitet

Unfall auf A2 bei Theeßen: Lkw liegt quer

Auslöser war offenbar, dass ein Sattelzug, der in Richtung Berlin unterwegs war, nach einem Reifenplatzer zunächst die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, die Mitteilleitplanke durchbrach und umkippte. Seitdem soll der Lkw quer über der Autobahn liegen. Der Unfall soll sich deshalb über beide Richtungsfahrbahnen erstrecken.

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Unfallstelle auf der Autobahn A2 bei Theeßen bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung. Foto: Feuerwehr

Fünf Autos, die in Richtung Magdeburg unterwegs waren, erkannten offenbar die Unfallstelle zu spät. Es kam zu Unfällen mit drei Leichtverletzten. Ein 45 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Transporters, der den liegenden Lkw zu spät gesehen hatte und in das Fahrerhaus des gestürzten Lkw raste, starb noch an der Unfallstelle. Auch der 40 Jahre alte Lkw-Fahrer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Unfallopfer sind mittlerweile geborgen worden.

Auch interessant: Autobahn 2 und 14 - Diese Sperrungen gelten in den nächsten Tagen in Sachsen-Anhalt

Beide Richtungsfahrbahnen sind mindestens teilweise zwischen Theeßen und Burg-Ost gesperrt. Die Sperrung soll laut Polizei bis mindestens in die Mittagsstunden bestehen, da die Unfallstelle aufwendig beräumt werden muss.

Archiv, 12.09.2023: Bei drei außergewöhnlichen Polizeiaktionen in Magdeburg, Halle und zuletzt auf der A2 hat die Polizei etwa 1600 Fahrzeuge kontrolliert. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Christian Kadlubietz).

Derzeit werden wartende Autos auf dem Standstreifen in Richtung Berlin an der Unfallstelle vorbeigeführt, heißt es von Seiten der Autobahn GmbH des Bundes. Ein Schwerlastkran sei außerdem angefordert. Sobald dieser am Ort eintreffe, werde auch die Fahrbahn Richtung Berlin wieder voll gesperrt.

Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren und der Umleitungsbeschilderung zu folgen. Auf der Bundesstraße B1 rollt trotz Umleitung aktuell der Verkehr. In der Zerbster Chaussee aus Richtung Möckern in Burg staut es sich durch die Ampelregelung.

An der Ampel in Burg kommt es zu heftigen Stauerscheinungen. Der Umleitungsverkehr von der derzeit gesperrten A2 fließt dort entlang. Foto: Andreas Mangiras

Es staut sich auf der Autobahn kilometerweit in beiden Richtungen. Am Stauende kam es auf der A2 in Richtung Hannover am Mittwochmorgen zu einem Folgeunfall. Dort übersah ein 40 Jahre alter Lkw-Fahrer offenbar den ruhenden Verkehr und fuhr auf einen Transporter auf. Es gab keine Verletzten bei diesem Unfall.

Da die Mittelleitplanke auf einer Länge von 100 Metern abgerissen ist, sei eine Teilsperrung der Fahrbahnen in beiden Richtungen über Nacht geplant. Bis zum Donnerstagmorgen sei die A2 wieder frei, so eine erste Prognose der Autobahn GmbH.