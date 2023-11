Die Autobahn A2 ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt. Der Grund ist ein schwerer Lkw-Unfall mit sechs Fahrzeugen und zwei Toten zwischen Theeßen und dem Rastplatz Ihlegrund nahe Burg bei Magdeburg. Die Fahrbahnen sind mindestens bis in die Mittagsstunden gesperrt.

Die Autobahn A2 ist nach einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen zwischen Theeßen und Rastplatz Ihlegrund komplett gesperrt. In beiden Richtungen ist die Fahrbahn auf unbestimmte Zeit gesperrt.

A2/Theeßen (vs) - Zu einem schweren Unfall ist es am frühen Mittwochmorgen auf der Autobahn A2 nahe Burg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll sich das Unglück kurz vor 2 Uhr zwischen der Anschlussstelle Theeßen und dem Parkplatz Ihlegrund ereignet haben. Dort sollen sechs Fahrzeuge beteiligt gewesen sein.

Unfall auf A2 bei Theeßen: Lkw liegt quer

Auslöser war offenbar, dass ein Sattelzug, der in Richtung Berlin unterwegs war, zunächst die Mitteilleitplanke durchbrach und umkippte. Seitdem soll der Lkw quer über der Autobahn liegen. Der Unfall soll sich deshalb über beide Richtungsfahrbahnen erstrecken.

Fünf Autos, die in Richtung Magdeburg unterwegs waren, erkannten offenbar die Unfallstelle zu spät. Es kam zu Unfällen mit zwei Leichtverletzten. Ein Mann starb noch an der Unfallstelle. Auch der Lkw-Fahrer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Beide Richtungsfahrbahnen sind gesperrt. Die Sperrung soll laut Polizei bis mindestens in die Mittagsstunden bestehen, da die Unfallstelle aufwendig beräumt werden muss. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren und der Umleitungsbeschilderung zu folgen. Auf der Bundesstraße B1 rollt trotz Umleitung aktuell der Verkehr. In der Zerbster Chaussee aus Richtung Möckern in Burg staut es sich durch die Ampelregelung.

Es staut sich weit in beiden Richtung. Am Stauende kam es auf der A2 in Richtung Hannover zu einem Folgeunfall. Dort übersah ein Lkw-Fahrer offenbar den ruhenden Verkehr und fuhr auf einen weiteren Lkw auf.