Pöhl/dpa - Der 70-Jährige war am Dienstagnachmittag in Pöhl mit seinem Wagen wegen einer "Unachtsamkeit" von der Straße abgekommen, wie die Polizei in der Nacht mitteilte.

Anschließend prallte das Auto gegen einen Baum und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.