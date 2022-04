Auto geht auf A2 in Flammen auf - Familie mit Kleinkind kann sich retten

Auto in Flammen: Nach einem technischen Defekt auf der Autobahn 2 bei Grabow hat ein Familienvater schnell und richtig reagiert und seine Familie in sicherheit bringen können.

Der ausgebrannte BMW der dreiköpfigen Familie neben der A2 in Richtung Hannover.

Grabow/DUR/mad - Eine dreiköpfige Familie hat sich am Sonntag bei einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn 2 rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Der 44 Jahre alte Vater, seine 33 Jahre alte Partnerin und ein zweijähriges Kind blieben unverletzt, teilte die Polizei mit.

Das Auto der Familie war am Sonntag während der Fahrt auf der A2 in Richtung Hannover bei Grabow (Landkreis Jerichower Land) in Brand geraten. Ursache war laut Polizei ein technischer Defekt.

Der 44-Jährige habe das Auto geistesgegenwärtig auf den Standstreifen gelenkt und angehalten. Die Familie konnte aussteigen, bevor das Fahrzeug lichterloh in Flammen aufging. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Unfallstelle gesperrt.