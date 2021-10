Auf der A2 bei Magdeburg kracht ein Kleintransporter in Stauende

Bei dem Unfall auf der A2 in Richtung Berlin am Donnerstagmorgen wurde eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt.

Magdeburg/DUR - Am Donnerstagmorgen, den 28. Oktober, kam es zu einem Unfall auf der A2 bei dem eine Person schwer verletzt wurde, teilte die Polizei mit. Der Fahrer eines Kleintransporters war auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Magdeburg-Zentrum das Stauende an einer Baustelle übersah und in einen LKW fuhr.

Der 61-jährige Fahrer aus Nordrhein-Westfalen wurde in seinem Kleintransporter eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Barleben befreit werden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Zwei weitere Personen, die in dem LKW saßen wurden leicht verletzt und wurden ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus gebacht.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von 50.000 Euro. Der Kleintransporter und der LKW mussten abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn Berlin wurde für zweieinhalb Stunden gesperrt.