In Magdeburg ist ein Mann beim Einsteigen in eine Straßenbahn von einer Prügelattacke überrascht worden. Das ist zu dem Angriff bekannt.

Magdeburg/DUR. - Zu einer Prügelei ist es am Samstagnachmittag in einer Magdeburger Straßenbahn gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Demnach wollte zunächst ein 30 Jahre alter Mann in die Straßenbahnlinie 9 am Neustädter Platz einsteigen, als er plötzlich von einer fünfköpfigen, teilweise vermummten Gruppe attackiert wurde. Die Angreifer sollen im Anschluss in Richtung Kannenstieg geflüchtet sein, so die Beamten weiter.

Der 30-Jährige soll bei der Prügelattacke leichte Verletzungen davongetragen haben.

Die Polizei ermittelt in dem Fall. Die Beamten sollen bereits erste Hinweise auf die Täter gefunden haben, wie es heißt.