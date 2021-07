Altenheimbewohner in Bad Frankenhausen klagen über Reizungen

Bad Frankenhausen/dpa - Wegen Augen- und Atemwegsreizungen sind Polizei und Rettungskräfte zu einem Großeinsatz in einem Seniorenwohnpark in Bad Frankenhausen ausgerückt. Sieben Heimbewohner und zwei Betreuerinnen hatten am Mittwoch über Reizungen geklagt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Die Spezialisten der Feuerwehr überprüften daraufhin mit Atemschutzgeräten alle Räume, führten Messungen durch und kontrollierten die Klimageräte.

Sie fanden jedoch keinerlei Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten, so dass bislang die Ursache für die Beschwerden noch unklar sei, hieß es. Die Bewohner konnten in ihren Unterkünften bleiben. Eine 85-Jährige kam ins Krankenhaus, da sie die Aufregung nicht verkraftet hatte. 67 Rettungskräfte und Polizisten waren den Angaben zufolge am Mittwochabend im Einsatz. Die Ermittlungen dauerten an.