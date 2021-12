A38: Zusammenstoß mehrerer Autos im Bereich Autobahndreieck Halle-Süd - Drei Schwerverletzte

Auf der A38 kam es am Sonntagabend zu einem Unfall im Bereich des Autobahndreiecks Halle-Süd.

Halle (Saale)/dpa - Das Auto eines 51-Jährigen stieß am Sonntagabend zwischen dem Autobahndreieck Halle-Süd und der Anschlusstelle Schafstädt in Richtung Leipzig aus zunächst ungeklärter Ursache mit dem Kleintransporter eines 28-Jährigen zusammen, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte.

Daraufhin wurde der Kleintransporter nach links geschleudert, stieß mit der Mittelleitplanke zusammen und blieb quer auf der linken Fahrbahn stehen. Anschließend stieß der Wagen eines 38-Jährigen mit dem stehengebliebenen Kleintransporter zusammen.



Die drei Männer mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Wegen Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Strecke zwischenzeitlich für mehrere Stunden komplett gesperrt.