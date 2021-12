A2 nach Unfall in Baustelle bei Magdeburg voll gesperrt: Drei Verletzte

Ein Auffahrunfall im Baustellenbereich auf der A2 zwischen Lostau und Rothensee sorgte am Sonntagmorgen für eine Vollsperrung der Autobahn in Richtung Hannover.

Magdeburg (vs) - Aufgrund eines schweren Unfalls musste die A2 in Richtung Hannover am Sonntagmorgen für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Drei Menschen verletzten sich zum Teil schwer.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilt, kam es im Bereich der Baustelle zwischen den Abfahrten Lostau und Rothensee zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Ein Opel Corsa versuchte aufgrund einer technischen Panne mit langsamer Geschwindigkeit aus dem Baustellenbereich zu fahren, berichten die Beamten. Der Fahrer eines VW bemerkte die Situation anscheinend zu spät. Er fuhr mit "recht hoher Geschwindigkeit auf den Opel auf".

Der Corsa-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Eine Beifahrerin in dem Opel sowie der VW-Fahrer verletzten sich leicht. Alle drei Personen wurden zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Unfallautos musste die Fahrbahn in Richtung Hannover etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.