16-Jähriger bedroht und beleidigt Kita-Mitarbeiter

Magdeburg - Ein 16-Jähriger hat in einer Kindertagestätte in Magdeburg für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Jugendliche wollte am Donnerstag seinen Bruder aus der Kita abholen, weigerte sich jedoch trotz mehrfacher Aufforderung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Stattdessen wurde er verbal aggressiv und bedrohte und beleidigte zwei Mitarbeiter der Einrichtung, so die Mitteilung der Polizei. Als die Polizei verständigt wurde, flüchtete der 16-Jährige. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (mz)