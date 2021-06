14-Jährige in Magdeburg gegen Bus gestoßen und schwer verletzt

Magdeburg - In Magdeburg ist eine 14-Jährige gegen einen Bus gestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die Jugendliche habe an einer Haltestelle gewartet als ein Unbekannter sie gegen den hinteren Teil des einfahrenden Bus stieß, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Anschließend sei sie nach Hause gefahren, wo aufgrund ihrer starken Schmerzen im Bein ein Rettungswagen gerufen wurde. Der brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Um den genauen Hergang des Vorfalls vom späten Mittwochmittag nachvollziehen zu können, sucht die Polizei nun nach Zeugen. (dpa)