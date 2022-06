Der letzte Blick ins Hitlers Urlaubparadies

Der Bagger bringt die nächste Ladung Platten, diesmal für den Parkplatz. Der erstreckt sich entlang des Südstrandes bis zum Waldrand, ein Boulevard aus Betonsteinen, der zum Rest der Landschaft in Prora direkt am Ostseestrand passt. Über viereinhalb endlose Kilometer ziehen sich die gigantischen Blockriegel am Ufer entlang, aus denen vor 80 Jahren die gewaltigste Urlaubseinrichtung des Dritten Reiches hatte werden sollen. Das nach Hitlers 1933 gegründeter Freizeitorganisation „Kraft durch Freude“ KdF-Seebad Mukran benannte Monster am Meer hätte nach seiner Fertigstellung 20.000 Menschen Platz geboten. 10.000 Zimmer mit je zwei Betten, zwei Stühlen, Tisch und Schrank, alle mit Meerblick, sollten die Begeisterung der Volksgenossen für das Regime stärken.

