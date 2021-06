A9 Richtung Süden nach Unfall am Schkeuditzer Kreuz lange blockiert

Schkeuditz - Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Lastwagen am Schkeuditzer Kreuz sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Die Autobahn 9 in Richtung München ist voll gesperrt worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen war am Dienstagmittag ein 40-Jähriger mit seinem Lkw zwischen Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz nahezu ungebremst in ein Stauende gefahren. Dort verkeilten sich auf der Fahrbahn Richtung München weitere Lastwagen.

Die Sperrung der A9 Richtung Süden wird aufgrund der Bergungsarbeiten voraussichtlich noch bis in die Nacht hinein andauern. Das Schkeuditzer Kreuz sei aber weiterhin befahrbar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen, hieß es. Der entstandene Gesamtsachschaden wird vorläufig auf rund 150.000 Euro geschätzt. (mz)