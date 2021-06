Betrunkener Lkw-Fahrer (30) kracht auf Laster und legt sich schlafen

Oberkrämer/dpa - Nach dem Unfall ein Nickerchen gegen den Vollrausch mit über vier Promille: Ein 30 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Dienstag mit seinem Sattelzug an der Anschlussstelle Oberkrämer an der Oberhavel (Brandenburg) auf einen wartenden Laster aufgefahren - und hat sich danach zum Schlafen hingelegt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes sei der vordere Lkw auf ein davor stehendes Auto geschoben worden, teilte die Polizeidirektion Nord am Dienstag mit.

Der 50-jährige Lkw-Fahrer wollte den Unfallverursacher zur Rede stellen, fand den jüngeren Mann aus der Ukraine aber schon im Bett der Fahrerkabine vor. Der Atemalkoholtest ergab 4,37 Promille. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, sein Führerschein sichergestellt.