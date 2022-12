Besuch bei den Pfefferküchlern: „Einmal DDR-Spitzen, bitte“

Sie sind das Aushängeschild schlechthin von Pulsnitz und gehören zu der sächsischen Kleinstadt wie Blaudruck und Töpferwaren. Acht ortsansässige Pfefferküchlereien und eine Lebkuchenfabrik sorgen hier, ganz im Westen der Oberlausitz, dafür, dass die Jahrhunderte alte Tradition der Pfefferkuchenherstellung bewahrt wird. Ein Besuch bei den Pfefferküchlern verrät, was hinter der Tradition steckt.

In der Pfefferküchlerei Löschner präsentieren Peter Kotzsch (li.) und sein Sohn Martin den Klassiker der Pfefferkuchenstadt: Pulsnitzer Spitzen.

Pfefferkuchen, die handwerklich hergestellt werden: Sie sind das Aushängeschild schlechthin von Pulsnitz und gehören zu der sächsischen Kleinstadt wie Blaudruck und Töpferwaren. Acht ortsansässige Pfefferküchlereien und eine Lebkuchenfabrik sorgen hier, ganz im Westen der Oberlausitz, dafür, dass die Jahrhunderte alte Tradition der Pfefferkuchenherstellung bewahrt wird. Besonders charmant: Auf einem Rundweg durch den Ort können Besucher alle Standorte bequem erreichen und somit fast schon zum Experten in Sachen Pulsnitzer Spitzen, Honigkuchen, Brauner Pfefferkuchen und all den anderen Köstlichkeiten werden. Zumal auch das Pfefferkuchenmuseum der Stadt direkt am Markt bei der Tourist-Information auf der Route liegt.