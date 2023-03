Pünktlich zu Beginn der Osterferien sind die Karussells und Achterbahnen geölt und gewienert, die Saison kann starten! Die MZ gibt einen Überblick, was es wo in Sachsen-Anhalt und Sachsen zu erleben gibt.

Achterbahnen, Karussells und jede Menge anderer Schabernack: Pünktlich zum Osterferienbeginn in Sachsen-Anhalt am kommenden Montag starten auch die Freizeitparks in ihre Saison. Dabei gibt es neben neuen Shows auch neue Konzepte und Attraktionen. Die Mitteldeutsche Zeitung hat sich bei den Veranstaltern umgehört und gibt sechs Tipps, was Mitteldeutschland so zu bieten hat: