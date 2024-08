Magdeburg/MZ - Das kleine weiß-blau lackierte Flugzeug nähert sich dem Flughafen Nürnberg, es verliert an Höhe und setzt zur Landung an – doch irgendetwas läuft nicht so, wie es soll. Die Maschine schwebt nur noch wenige Meter über der Landebahn, und noch immer ist das Fahrwerk nicht ausgefahren. Dann setzt das Flugzeug auf. Auf dem Bauch, ohne Räder schlittert die Piper PA-34 über die Piste.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.