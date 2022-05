Bei Unfällen getötete Radfahrer: Warum gelingt es nicht, die Unfallzahlen zu senken?

Sogenannte „Geisterfahrräder“, auch „Ghostbike“ genannt, in weißer Farbe erinnern an tötlich verunglückte Fahrradfahrer.

Halle (Saale)/MZ - Das Fahrrad lehnt an einem Straßenschild. Ein Damenfahrrad, ganz in weiß, auch die Reifen und der Sattel: weiß. Am Gepäckträger ist ein Schild angebracht: „Radfahrerin, 65 Jahre. 18.05.2021“. Das Rad ist ein sogenanntes „Ghostbike“, ein „Geisterfahrrad“.