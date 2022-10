Auf Spurensuche - Alte Gemäuer, leere Fabriken und imposante Baracken

Halle/MZ - Auf der Suche nach längst vergessenen Orten und Mahnmalen der Vergangenheit. Von dem rätselhaften Schleusenbau in Wüsteneutzsch, über die Böllberger Mühle am Saaleufer, bis hin zum größten Atomkraftwerk der DDR. Die MZ zeigt die geheimnisvollsten Orte in Sachsen-Anhalt.