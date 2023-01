Auf Schatzsuche - Das vergessene Erbe der DDR-Erfinder

Ilmenau/MZ - Der Startvorteil lag im Westteil Deutschlands. Und als die DDR ihre Aufholjagd startete, lag sie schon so weit zurück, dass es ihr nie gelang, den Westen einzuholen oder ihn gar – wie es SED-Chef Walter Ulbricht gefordert hatte – zu überholen. Dennoch war die Arbeiter- und Bauernrepublik ein Staat der Tüftler und Erfinder. Zwar wurden in der BRD pro Kopf der Bevölkerung fast doppelt so viele Patente angemeldet wie in der DDR. Dort waren es 75 pro 100.000 Einwohner, im Osten nur knapp über 40.