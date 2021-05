120 Kilogramm Marihuana im Lastwagen - 38-Jähriger in U-Haft

Dresden/Dohna - Beamte der sächsischen Bundespolizei haben einen großen Drogenschmuggel aufgedeckt. Bei einer Kontrolle in Dohna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) wurden am Pfingstsonntag in einem Lastwagen 120 Kilogramm Marihuana entdeckt, wie die Dresdner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Gegen den 38 Jahre alten Fahrer wurde Haftbefehl wegen unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen.