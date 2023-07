Zeitzer Verein bereitet traditionsreiches Turnier in Bergisdorf vor und schickt zwölf Reiter in den Parcours. Michelle Weihmann erzählt von ihrem Sport.

In Bergisdorf steigt am 5./6. August das 47. Reitturnier

Michelle Wehmann (rechts) geht für den Zeitzer Reitverein beim Turnier in Bergisdorf an den Start. Im Gespräch mit Ernst Ebenhoch (von links), Kerstin Grajek und Ingelore Schürmann.

Zeitz/MZ - Bald geht es los: Am 5. und 6. August steigt die 47. Auflage des Reit- und Springturniers in Bergisdorf. Und Michelle Weihmann ist dabei. Die 16-jährige junge Dame gehört zu den zwölf Sportlern, die für den Reitverein Zeitz an den Start gehen. „Ich war schon auf der alten Reitanlage in der Zeitzer Stephanstraße dabei und zu Hause habe ich ein kleines Pony stehen. Denn Reiten ist für mich eine kleine Auszeit im Alltag, hier kann ich abschalten und die Seele baumeln lasen“, sagt die Schülerin.