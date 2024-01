Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Spora/MZ. - Emma und Frieda Stephan leben gern in ihrem Dorf und wollen sich im gesellschaftlichen Leben in Spora einbringen. 928 Einwohner zählt der Ort mit seinen Ortsteilen. „Es ist toll, sich im Dorf gegenseitig zu helfen und selbst etwas in die Hand nehmen zu können“, sagt Frieda. So haben die 13-jährigen Zwillinge jetzt das Amt der Kinderbürgermeisterinnen übernommen. Damit sind sie die „zweite Generation“. Sie treten die Nachfolge von Anna Wendenburg (17 Jahre) und Nele Thierfelder (9 Jahre) an.