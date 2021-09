Zweites Buch zur Zeitzer Industrie- und Heimatgeschichte: Stadt der Kinderwagen

Ernst-Albert Naether als Herausgeber (li.) und Autor und Regionalhistoriker Petrik Wittwika, hier bei der Präsentation des ersten Buches zur Geschichte der Firma E.A. Naether und der Kinderwagenindustrie in Zeitz im Jahr 2018, arbeiten an einem neuen Buch. ?Kinderwagen für Millionen. Eine Zeitzer Erfolgsgeschichte? - das ist der vorläufige Titel.

Zeitz/MZ - Geredet wird schon seit geraumer Zeit darüber: Ein neues Buch ist im Entstehen, das wieder in besonderer Weise Zeitzer Stadtgeschichte berührt. Jetzt hat Ernst-Albert Naether, der Urenkel des Begründers der Kinderwagenindustrie in Zeitz, das nette Gerücht bestätigt: „Ja, wir, Petrik Wittwika als Autor, meine Schwester und ich als Herausgeber, stecken mitten in der Arbeit für ein zweites Buch, das zur nächsten Leipziger Buchmesse vorliegen soll.“

Das erste Buch, das in Zusammenarbeit zwischen Naether und dem Regionalhistoriker und MZ-Autor Petrik Wittwika entstand, befasst sich mit der Geschichte der Firma E.A. Naether. „Von Zeitz in die Welt“ - diesen Titel trägt das Buch, das nicht nur Zeitzer Industriegeschichte, sondern auch Familien- und Stadtgeschichte erzählt. Herausgeber ist auch hier Ernst-Albert Naether, der Autor Petrik Wittwika. Das Buch, so Naether, sei ein Buch für jedermann, es solle helfen, den Stolz der Menschen auf ihre Stadt zu heben. Und einen Grund für diesen Stolz, nämlich einen wesentlichen Teil der Industriegeschichte, in die Welt tragen. Diese Rechnung ist aufgegangen. Das Buch geht gerade in eine zweite Auflage, wie Naether erzählt, nachdem die erste vergriffen war.

„Kinderwagen für Millionen. Eine Zeitzer Erfolgsgeschichte“

„Kinderwagen für Millionen. Eine Zeitzer Erfolgsgeschichte“ - das ist der vorläufige Titel des neuen Buchs, der sich noch geringfügig ändern könnte. „Die Stadt Zeitz wurde 150 Jahre lang, von 1846 bis 1996 ganz entscheidend von einem Industriezweig geprägt: der Kinderwagen- und Holzwarenindustrie“, so Ernst-Albert Naether, „an die 20 Firmen mit diesem Produktionsschwerpunkt gab es in der Stadt, von denen die Firma E.A.Naether nur eine, wenn auch die größte war.“ Was 1846 als ganz einfaches Transportgefährt begann, wurde im Laufe der Zeit zu einem hochkomplexen, technisch hochgerüsteten Kulturgut. „Und all das nahm in Zeitz seinen Anfang. Zeitz und Kinderwagen: Das gehörte irgendwie zusammen.“

Und das ist auch ein Stück Geschichte, das aufgeschrieben und für die Nachwelt erhalten werden sollte. Das sehen auch Herausgeber und Autor so. „Das alles, die Geschichte der gesamten Zeitzer Kinderwagenindustrie wollen wir für die Nachwelt erhalten. Wir haben viele Dokumente aus 150 Jahren gesammelt, die wir im Buch ausbreiten wollen“, Naether weiter. „Viele der Firmen sind heute vergessen: Degelow, Saxonia, Thüringia, Opel & Kühne, Wünsch & Pretsch und andere. Und natürlich erinnern wir auch an E.A. Naether und Zekiwa.“ Bücher- und Heimatgeschichtsfreunde können sich also auf das Frühjahr freuen, denn dann dürfte es zwei spannende Bücher zur Zeitzer Kinderwagengeschichte geben.