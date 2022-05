Zwei Zeitzer schlagen erst einen anderen Zeitzer und bestehlen ihn dann - Polizei stellt Täterduo

Raubstraftat an der Wohnungstür in der Grenzstraße in Zeitz: Was passiert ist.

Die Polizei konnte am Samstagabend in Zeitz ein Täterduo stellen.

Zeitz/MZ/and - Erst geschlagen, dann bestohlen, dann erwischt - so könnte man auf den Punkt bringen, was am Samstagabend in der Zeitzer Grenzstraße geschehen ist.

Ein 36-Jähriger und ein 24-Jähriger, beide aus Zeitz, attackierten laut Polizei am Samstag, 22.50 Uhr, einen 29-Jährigen an dessen Wohnungstür in der Grenzstraße mit Schlägen. Die Tatverdächtigen raubten Unterhaltungselektronik und flüchteten vom Tatort.

Zeitnah eintreffende Polizisten konnten in unmittelbarer Tatortnähe das Duo vorläufig festnehmen. Beide waren alkoholisiert. Blutprobenentnahmen wurden angeordnet und in der Klinik durchgeführt.

Nach allen nötigen polizeilichen Maßnahmen, sind die Tatverdächtigen entlassen worden. Wegen Raubes wird weiter gegen sie ermittelt.