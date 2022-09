Zwei Verletzte nach Frontal-Crash bei Zeitz

Zeitz/MZ/ank - Zwei Verletzte und Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 2 im Bereich der Kreuzung Abzweig Bergisdorf ereignet hat. Nach Polizeiangaben sind dabei zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. „Mindestens ein Fahrzeugführer“, so die Polizei, habe die Kreuzung, die zur Zeitzer Ortsumfahrung gehört, bei rotem Ampelsignal befahren. Die Fahrer der beiden Autos seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Schwere der Verletzungen könne nichts gesagt werden, hieß es am Sonnabend. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.