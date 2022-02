Zusammenstoß erfolgte beim Abbiegen in Richtung Luckenau.

Bei einem Unfall in Theißen war die Polizei am Samstag im Einsatz.

Theißen/MZ/and - Zwei Personen wurden am Samstagmittag in Theißen bei einem Unfall leicht verletzt. Laut Polizei befuhr ein Pkw die Zeitzer Straße im Zeitzer Ortsteil Theißen und wollte nach links in Richtung Luckenau abbiegen.

Dabei stieß der Pkw mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtüchtig.