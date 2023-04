Zeitz/MZ. - Am Samstagvormittag kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B180 zwischen Meuselwitz und Zeitz. Wie die Polizei mitteilt, war ein 34-jähriger Fahrer aus Sachsen in Richtung Meuselwitz unterwegs. Gegen 10 Uhr ist er zirka einen Kilometer nach der Sprossenener Kreuzung auf die Gegenfahrbahn abgekommen und dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Die zwei Insassen (zwei Männer aus Thüringen, 53 und 45 Jahre alt) des entgegenkommenden Autos wurden im Fahrzeug eingeklemmt und verstarben noch an der Unfallstelle, so die Polizei. Der Fahrer des anderen PKW musste durch die Kräfte der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

