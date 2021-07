Zwei Projektteams aus Zeitz im Creative Lab in der alten Nudelfabrik dabei

Zeitz/MZ/ank - An diesem Donnerstag öffnet das Creative Lab, das kreative Labor, in der ehemaligen Zeitzer Nudelfabrik an der Ecke Paul-Roland-/Neue Werkstraße. Sechs Projektteams werden sich dort bis Anfang September kreativ mit der Bewältigung des Strukturwandels im Zusammenhang mit dem Ende des Braunkohleabbaus beschäftigen. Wie die Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt am Mittwochnachmittag mitteilte, stammen zwei der Projektteams aus Zeitz, die anderen aus Hamburg, Leipzig, Bamberg und Nordrhein-Westfalen. Die Teilnehmer aus Zeitz sind Mercury eSports und das Mobile Kulturcafé.

Im Creative Lab des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes erhalten die Projektteams die Möglichkeit, ihre Ideen zur Gestaltung des Strukturwandels mit Unterstützung von Mentoren aus der Kultur- und Kreativwirtschaft weiterzuentwickeln. „Tourismus, demografischer Wandel oder auch nachhaltige Wirtschaft sind Themen, die dabei aufgegriffen werden“, heißt es. Anfang September werden die Ergebnisse der Laborarbeit im Rahmen einer öffentlichen Abschlussveranstaltung präsentiert. Offiziell eröffnet wird das Creative Lab am kommenden Montag.

Er hoffe, dass die Projekte und Akteure in Zeitz und Umgebung den Geist des Aufbruchs weiter beflügeln, die Bürger mitnehmen und einen nachhaltigen Anstoß für eigene Initiativen und ähnliche Projekte geben, sagte Rainer Robra (CDU), Chef der Staatskanzlei und Kulturminister Sachsen-Anhalts.

Im Internet: www.kreativ-bund.de/creative-lab-2-kohle-ideen