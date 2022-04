Zu einem Unfall in Zeitz ist die Polizei am Mittwochvormittag gerufen worden.

Zeitz/MZ - In der Martin-Planer-Straße in Zeitz sind am Mittwochvormittag zwei Pkw kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, rangierte ein Pkw-Fahrer rückwärts und übersah ein Fahrzeug, das aus einer Parklücke fuhr. Die Insassen blieben laut Polizei unverletzt.