Zwei Personen sollen am Schützenplatz in Zeitz zugeschlagen haben

Ein Jugendlicher soll in Zeitz von mehreren Personen am Schützenplatz angegriffen worden sein.

Zeitz/MZ/and - Ein 15-Jähriger zeigte bei der Polizei an, dass er am Samstagabend am Busbahnhof am Schützenplatz in Zeitz angegriffen worden sei. Er sei von einer unbekannten Person zur Seite gedrängt worden, drei weitere Personen kamen hinzu.