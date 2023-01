Zwei Einsätze für Feuerwehr: Brände erreichen neue Qualität

Am Donnerstag brennt eine Gartenlaube. Ein weiteres Feuer gibt es in der Freiligrathstraße. Welche Frage sich stellt.

Am Donnerstagabend brennt es in der Freiligrathstraße.

Zeitz/MZ - Die Brandserie in Zeitz reißt nicht ab. Zweimal musste die Feuerwehr am Donnerstag ausrücken, einmal am späten Nachmittag und einmal am Abend.