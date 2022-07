Zuwachs im Team

Der Reiseboom nach Corona sorgt auch im Osterfelder Hotel Amadeus für gute Buchungszahlen. Was das Haus gegen den Personalmangel unternimmt.

Mohamed Bahr und Osama Magally (v.l.) aus Ägypten gehören seit Juli zum Team des Hotels Amadeus in Osterfeld.

Osterfeld/MZ - Dass die Reiselust der Menschen, die durch die Coronapandemie ausgebremst war, wieder neu entfacht ist, bekommen die Mitarbeiter des Osterfelder Hotels Amadeus derzeit deutlich zu spüren. „Wir können uns im Augenblick über einen Mangel an Arbeit nicht beschweren. Die Buchungen laufen sehr gut“, sagt Hotelchefin Petra Schubert. Vor vier, fünf Monate habe das noch ganz anders ausgesehen, will sie sich auch überhaupt nicht beschweren. Zwar kämen kaum Reisegruppen und Busreisende, die früher häufig zu den Gästen des Hauses gehört hätten. Dafür würden aber jede Menge Durchreisende in den Süden, das Osterfelder Hotel als Zwischenübernachtungsmöglichkeit nutzen.