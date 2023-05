Rat beschliesst Vertrag mit Investor. Was sich Droyßig davon erhofft.

Zustimmung vom Gemeinderat: Neue Häuser in Droyßig

Droyssig/MZ - Das neue Wohnbaugebiet am Döschwitzer Weg, Ecke Quesnitzer Weg in Droyßig steht in den Startlöchern. Nach diversen Diskussionen und der Verschiebung des Beschlusses hat der Rat der Gemeinde Droyßig jetzt dem Erschließungsvertrag einstimmig zugestimmt.