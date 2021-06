Zufrieden mit dem Vormittag

Tröglitz/Droßdorf/MZ -Wahlvorstände in Tröglitz und Droßdorf waren Sonntagvormittag nicht unzufrieden mit der bisherigen Wahlbeteiligung. „Wir hatten straff zu tun“, sagte zum Beispiel Yvonne Walde, stellvertretende Vorsteherin im Wahllokal zehn, das sich in der Tröglitzer Kindertagesstätte befindet. Bis gegen elf Uhr war die Zahl der Wähler, die ihre Stimmzettel ausfüllten, auf etwa 160 gewachsen. Im Bereich des Wahllokales, zu dem etwa der halbe Ort Tröglitz gehört und dazu die Dörfer Gleina, Kadischen und Alttröglitz, gibt es laut Walde etwas mehr als 1.100 Wahlberechtigte. Mit Blick auf die Beteiligung am Vormittag ging sie davon aus, dass jetzt mehr Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen als zur Landratswahl vor ein paar Wochen. Der erste Wähler sei praktisch mit Öffnung des Wahllokals vor Ort gewesen, so Walde. Zu denen, die am Vormittag ihre Stimme abgaben, gehörte Christopher Sieg aus Tröglitz. Es gehöre sich einfach, wählen zu gehen, sagte der 34-Jährige gegenüber der MZ. Sonst dürfe man sich ja im Nachhinein auch nicht „aufregen“, wenn einem etwas nicht passe. Von denen, denen er seine Stimme gegeben habe, erwarte er, dass sie ihre Versprechen von vor der Wahl auch einlösen. Wichtig sei ihm das Vorankommen der Wirtschaft.

Droßdorfer Wahlvorstand erwartet bis zu 55 Prozent Wahlbeteiligung

Den Weg in das Droßdorfer Wahllokal im Gemeindezentrum hatten bis gegen 11.30 Uhr etwa 100 Wähler gefunden. Zudem, so wusste Steffi Pinkert, die stellvertretende Wahlleiterin, hätten bereits etwa 100 Frauen und Männer von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht. Mit Blick auf die Erfahrungen vergangener Wahlen ging sie davon aus, dass es im Bereich Droßdorf am Ende eine Wahlbeteiligung von etwa 50 bis 55 Prozent geben werde. Sie rechnete auf jeden Fall damit, dass viele Menschen den Nachmittagsspaziergang nutzen werden, um wählen zu gehen.