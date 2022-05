Zuckerfest: Vorfreude auf das Stadtfest in Zeitz

Zeitz/MZ - Zuckerfest und Weihnachtsmarkt sollen in Zeitz in diesem Jahr stattfinden. Zwei Jahre mussten die Zeitzer auf das große Stadtfest im Oktober verzichten. Und auch der Weihnachtsmarkt fiel Corona zum Opfer. Allerdings lagen die Absagen auch daran, dass die Stadt Zeitz keinen Veranstalter für ihre großen Feste hatte. Das hat sich geändert. Die Zeitzer Eventagentur Hex.Event hat im November per Stadtratsbeschluss den Zuschlag für die beiden Veranstaltungen erhalten. „Natürlich laufen schon die Planungen für das Zuckerfest und den Adventsmarkt“, sagt Hex.Event-Geschäftsführer Martin Exler. „Vor allem sind wir gerade sehr aktiv, um für beide Highlights Sponsoren, Standbetreiber und Künstler zu gewinnen.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<