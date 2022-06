Zu wenige Menschen mit Behinderung beschäftigt: Firmen im Burgenlandkreis akzeptieren Strafen

Thomas Löser ist einer von neun Beschäftigten mit Behinderung, die in der Wäscherei der Stiftung Seniorenhilfe Zeitz arbeiten.

Zeitz/Weißenfels/MZ - Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat härtere Konsequenzen für Arbeitgeber gefordert, die zu wenig oder gar keine Menschen mit Behinderung beschäftigen. In Sachsen-Anhalt betrage deren Beschäftigungsquote 3,4 Prozent und liege damit unter der gesetzlich vorgeschriebenen Quote von 5 Prozent. Eine Auswertung für 2021 liegt zwar noch nicht vor, doch zumindest im Jahr 2020 lag der Burgenlandkreis nach Angaben der Agentur für Arbeit mit einer Quote von 3,2 Prozent noch leicht unter dem Landesdurchschnitt.