Zeitz/Naumburg/MZ. - Das letzte Mal, dass es einen sehr schweren Unfall auf der B180 nahe Stößen gab, ist noch gar nicht lange her. Im Juni vergangenen Jahres wurde nahe Görschen eine Motorradfahrerin beim Queren, von der Kreisstraße kommend, auf der Bundesstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Immer wieder kracht es auf diesem etwa eineinhalb Kilometer langen Abschnitt zwischen Stößen und Görschen im Wethautal, den auch viele Zeitzer beim Pendeln zwischen der Elsterstadt und Naumburg durchfahren. Drei Straßen führen dort auf die B180. An diesen Kreuzungsbereichen ist zwar jeweils eine Tempobegrenzung auf 70 Kilometer pro Stunde vorgeschrieben.

„Aber da hält sich niemand dran“, so der SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben, „die meisten fahren einfach mit 100 durch.“ Hinzu käme, so seine Beobachtung, dass viele Autofahrer die durchgehende Sperrlinie in den Kreuzungsbereichen nicht beachten würden. „Wenn da wirklich jemand 70 fährt, wird er überholt, trotz der Sperrlinie.“

Auf der B 180 zwischen Stößen und Görschen kommt es immer wieder zu Unfällen. Das Land ergreift kleinere Maßnahmen. Fotos: Nicky Hellfritzsch

Vermutung bestätigt

Bis letztes Jahr sei ihm gar nicht bewusst gewesen, so Erben, dass es diesen Unfallschwerpunkt gebe. Bei einer Verkehrssicherheitsveranstaltung sei er darauf aufmerksam gemacht worden und hatte dann zu Unfallzahlen und -ursachen eine Reihe von Fragen an die Landesregierung gerichtet. Seine Vermutung wurde vom zuständigen Ministerium bestätigt. „Ich habe mir auch die Mühe gemacht, einfach mal in der Zeitung nachzulesen, wie oft es dort zu Unfällen kommt“, so Erben. Zu oft, stellte er fest. Und zwar an allen drei Einmündungen auf die Bundesstraße.

Die Maßnahmen, die nun ergriffen werden sollen, hält Erben für unzureichend. „Nach Auskunft des Ministeriums für Infrastruktur und Digitalisierung nimmt die untere Straßenverkehrsbehörde des Burgenlandkreises die zu verzeichnende Unfalllage zum Anlass, die Verkehrssituation im betreffenden Bereich unter Berücksichtigung verkehrsrechtlicher und verkehrssicherheitsrelevanter Aspekte gemeinsam mit der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt und der Polizei zeitnah zu überprüfen“, heißt es in einer ersten Antwort an Erben. Der bohrte nach, fragte nach der Überprüfung. Darauf wurde ihm mitgeteilt: „Am 24. Oktober 2023 fand zur Verkehrssituation auf der B180, Abschnitt zwischen der Einmündung der Landesstraße 199 (Stößen) und der Kreuzung Görschen, ein Vor-Ort-Termin der unteren Verkehrsbehörde des Burgenlandkreises unter Beteiligung der Landesstraßenbaubehörde, der Verbandsgemeinde Wethautal, der Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis und des Polizeireviers Burgenlandkreis statt.“

Ergebnis dieser Überprüfung war die Ankündigung, kleinere Veränderungen an der Beschilderung vorzunehmen und Hecken und Bäume etwas zurückzuschneiden. „Das reicht aber nicht“, sagt Erben nun. Eine Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf durchgehend 70 km/h sowie die regelmäßige Kontrolle der Geschwindigkeit, vor allem aber der Einhaltung der Sperrlinie seien dort erforderlich. Zwei bis drei Wochen will Erben nun beobachten, ob an besagtem Straßenabschnitt etwas passiert, etwa, ob kontrolliert wird. Dann werde er wieder nachfragen.

Längere Sperrlinien seit 2022

Die durchgehende Sperrlinie auf der B 180 wird häufig missachtet von Autofahrern. Auch dadurch kommt es immer wieder zu Unfällen. (Foto: Hellfritzsch)

Bereits im Jahr 2022 war auf dem B180-Abschnitt zwischen Osterfeld und Grana mit Hilfe von länger durchgezogenen Sperrlinien die Möglichkeit des Überholens weiter eingeschränkt worden. Die Entscheidung dazu war von der Landesstraßenbaubehörde, von Vertretern des Polizeireviers und des Straßenverkehrsamtes einvernehmlich getroffen worden. Überholt werden, so hieß es damals, dürfe nur noch in Bereichen, in denen es Überholsichtweiten von mindestens 300 Metern gibt und in denen zumindest langsam fahrende Fahrzeuge mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von höchstens 25 Kilometern pro Stunde von anderen überholt werden können.

An der Neuregelung hatte es auch Kritik gegeben. Es bestand die Vermutung, dass sich der Verkehr verdichte, und genau das zu risikovollen Situationen an jenen Stellen führe, wo überholt werden dürfe, weil es dann jeder tun wolle. Dass Verkehr eventuell an „Leichtigkeit“ verlieren könne. Das, so hieß es damals auch, sei den Verantwortlichen bewusst. Dies wurde aber als „gerechtfertigt“ bezeichnet, mit Blick auf die erhoffte Erhöhung der Verkehrssicherheit. Was mit der neuen Regelung erreicht wurde, ist aber unklar. Aus dem Unfallgeschehen auf dem Streckenabschnitt können laut Polizei noch keine genauen Schlüsse gezogen werden, ob die Sperrlinien das Unfallgeschehen positiv beeinflusst haben. Denn die Zahl der Unfälle sei auch abhängig davon, wie viele Autos die Straße nutzen, von Sperrungen und Umleitungen, die mittelbar oder unmittelbar in diesem Falle die B180 betreffen.

Auf der B180 kracht es zwischen Stößen und Görschen regelmäßig. 2018 gab es dort elf Unfälle, 2019 waren es acht, 2020 13, 2021 neun, 2022 elf und im vergangenen Jahr acht.

Höher, aber rückläufig, sind die Unfallzahlen zwischen Meineweh und Grana. Da gab es laut Polizei im Jahr 2018 immerhin 55 Unfälle, davon drei mit Schwer- und zwei mit Leichtverletzten, 2019 waren es 48 Unfälle (vier mit Schwerverletzten, sieben mit Leichtverletzten), 2020 wurden 44 Crashs gezählt, zwei mit Schwer- und drei mit Leichtverletzten. Im Jahr darauf waren es 33 Unfälle, 2022 noch 31, 2023 39 Unfälle. Schwerverletzte hat es in den vergangenen drei Jahren laut Polizei in dem Bereich nicht gegeben.

Häufigste Unfallursache ist laut Verkehrsministerium „Vorfahrt, Vorrang“, gefolgt von „Abstand“ und „Geschwindigkeit“. Bei den Verkehrsunfällen mit Personenschaden seien die häufigsten Ursachen ebenfalls „Vorfahrt, Vorrang“, „Fehler beim Abbiegen“ und „Geschwindigkeit“.